Cancellati i benefit contrattuali ai vigili del fuoco della montagna: “Scatta lo stato di agitazione”

n stato di agitazione i Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna nel cui territorio sono presenti alcune sedi disagiate: Bobbio (Piacenza), Castelnovo Monti e Vergato (Bologna), questo a causa di alcune caratteristiche legate alla tipologia di territorio, alla distanza dal capoluogo di provincia e alle difficoltà di collegamento con le città vicine. In virtù di questo status, in questi distaccamenti il personale effettua un orario di lavoro di 24 ore di servizio seguite da 72 di riposo. L’ultimo contratto di categoria prevede la revisione dei parametri e porterebbe all’equiparazione dell’orario di lavoro con il resto dei colleghi con conseguenti gravi disagi sia per il personale in servizio presso queste sedi che per l’amministrazione “in quanto – fa notare la Fp Cgil – cambiando orario, si corre il rischio di perdere parte del personale esperto dei territori di competenza, delle zone montane in cui si effettuano spesso interventi di soccorso in ambiente impervio, in particolare durante la stagione invernale”.

IL RESTO DEL CARLINO