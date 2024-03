“Choco Italia” fa tappa a Roma: tre giorni di dolcezze all’Eur

Spread the love

La Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia proporrà un fine settimana all’insegna del Made in Italy e delle piccole produzioni di eccellenza che contraddistinguono l’artigianato nazionale.

Organizzato dall’Associazione Italia Eventi, in collaborazione con l’Associazione Roma Duemila Eventi, l’evento ha il patrocinio del IX Municipio Roma Eur, grazie al presidente Titti Di Salvo e all’assessore alle attività produttive Augusto Gregori, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

Numerosi gli eventi che caratterizzeranno questa tappa romana, tra cui quelli degli artisti di Circolì. Venerdì 8 marzo saranno distribuite mimose a tutte le donne presenti e sarà possibile assistere allo spettacolo del trampoliere alle ore 11 e dopo le 16, mentre alle ore 18 sarà la volta del Mangiafuoco. A mezzogiorno e alle ore 17 si terrà l’esibizione di un musicista al pianoforte.

Sabato 9 marzo, alle ore 11 e alle ore 17, due musicisti allieteranno il pubblico con la tromba ed il sax, mentre i più piccoli saranno attratti dal giocoliere e dalle bolle di sapone.

Domenica 10 marzo, alle ore 11 e alle ore 17, ancora un concerto con tromba e sax, mentre il giocoliere si esibirà sia alle ore 11 che alle ore 16.

