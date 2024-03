Bambini nati pretermine: da IIt e Gaslini una nuova possibile terapia per ridurre i deficit cognitivi e comportamentali

Spread the love

Finalmente sarà possibile studiare i deficit cognitivi e comportamentali che si possono manifestare nei bambini nati pretermine per identificare anche una strategia terapeutica. L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e l’Irccs Giannina Gaslini, entrambi di Genova, hanno infatti messo a punto un nuovo modello preclinico di tali disturbi. La ricerca – pubblicata su Sciences Advances – ha portato anche all’identificazione di un farmaco già in uso, come possibile trattamento futuro per diminuire la severità di queste problematiche.

