VIDEO – Incidente a Sabaudia, auto contro una casa: morti due amici

Ancora un incidente mortale lungo una delle migliare che intersecano il tracciato della via Appia nel territorio Pontino. Due le vittime registrate la sera di martedì 5 marzo intorno alle 21 nei pressi di Sabaudia, dove una vettura con due persone a bordo a perso il controllo ed è finita contro il ponte di un’abitazione lungo la Migliara 49: un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due uomini, rimasti incastrati tra le lamiere del mezzo.

A perdere la vita due amici che viaggiavano a bordo di una Mini Cooper: si tratta di Massimiliano Albione, un florovivaista molto conosciuto in zona, e Lorenzo Nardecchia, meccanico. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, che potrebbe essersi verificato a causa dell’alta velocità. Comportamento purtroppo frequente nonostante il tipo di strada non lo consenta, causa di incidenti gravissimi come quello verificatosi sulla Migliara 45 con la morte di un ciclista, o sulla Migliara 49 con il decesso di un anziano.

https://roma.corriere.it/notizie/24_marzo_06/incidente-a-sabaudia-auto-contro-una-casa-morti-due-amici-massimiliano-albione-e-lorenzo-nardecchia-lasciano-tre-figli-ciascuno-eaabd999-64aa-4134-902c-3781a4af7xlk.shtml

VIDEO