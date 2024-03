Spread the love

SCORZE’ – Perde il controllo dell’auto e finisce in un canale, un uomo e una donna in acqua. Lei più grave trasportata d’urgenza all’ospedale dell’Angelo a Mestre. Intorno alle 12.05 un’auto è finita in un canale pieno d’acqua a Scorzé in via Onaro. I due occupanti del veicolo sono finiti in acqua. Lei ne ha ingerita molta ed è stata trasportata in elicottero in codice rosso a Mestre. Lui è stato stabilizzato dai sanitari e portato a Mirano.