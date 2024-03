Spread the love

Nella mattinata di oggi, giovedì 7 marzo 2024, verso le 9:45, si è verificato un incidente tra un veicolo dei Vigili del Fuoco e un veicolo commerciale. I Vigili del Fuoco procedevano sulla circonvallazione in direzione Gravina mentre il veicolo commerciale imboccava la SS96 provenendo da via Ferri Rocco. Dalla segnalazione di un nostro lettore, sembra che il veicolo commerciale stesse imboccando la circonvallazione con semaforo verde, le cause sono da verificare. Probabili disagi alla circolazione.

https://altamuralive.it/2024/03/07/incidente-sulla-circonvallazione-tra-vigili-del-fuoco-e-un-veicolo-commerciale/