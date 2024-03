Pornassio: brucia il tetto di una abitazione ad Ottano

Spread the love

Mobilitazione dei Vigili del Fuoco questa mattina a Ottano, frazione di Pornassio, per l’incendio di una casa.

Secondo quanto ricostruito, ad andare in fiamme sarebbe il tetto di una abitazione nel centro del paese. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco. Presente anche una ambulanza della Croce Bianca di Pornassio per accertamenti e i Carabinieri.

L’abitazione, che al momento dell’incendio era vuota, sembra aver subito ingenti danni sia al tetto, sia in parte anche allo stabile. Al momento non sono note le cause del rogo.

