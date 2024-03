Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Il 6 marzo i Vigili del fuoco sono intervenuti a Briga Novarese per un incendio divampato in un asilo. I bambini erano giĂ stati portrati al sicuro dalle maestre mentre la squadra VVF di Borgomanero giunta sul posto ha messo sicurezza l’area e spento il rogo. Ingenti i danni riportati alla struttura ma non risultano feriti.