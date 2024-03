video – Enorme incendio della stazione di polizia di Forest Gate: il tetto è stato “completamente distrutto”

Spread the love

È in corso un’indagine dopo che il tetto della stazione di polizia di Forest Gate è stato “completamente distrutto” da un enorme incendio. Circa 175 vigili del fuoco su 30 autopompe hanno trascorso sette ore a combattere l’incendio nell’edificio di East London in Romford Road, Forest Gate .

Circa 60 persone erano state evacuate dalla stazione prima dell’arrivo dei vigili del fuoco e si ritiene che nessuno sia rimasto ferito.

Si prevede che la polizia metropolitana fornisca aggiornamenti sui danni che potrebbero essere stati causati ai casi penali in corso, tra i timori per le prove archiviate lì. Alcune proprietà essenziali della polizia sono state spostate in un luogo sicuro.

Il sovrintendente Dan Card, parlando fuori dalla stazione di polizia di mattoni rossi fumanti, ha dichiarato: “L’incendio è stato ora contenuto e la causa dell’incendio non viene trattata come sospetta in questa fase.