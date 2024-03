Tamponamento a catena – forti disagi per i viaggiatori

Spread the love

Tamponamento in Fi-Pi-Li nel pomeriggio di ieri, 6 marzo. Erano circa le 16.40 quando al km 64,100, all’altezza di Cascina direzione Firenze, 4 autovetture hanno finito per collidere, bloccando quindi la carreggiata. In tutto sono rimaste ferite 5 persone. Si è velocemente formata una lunga coda, che ha comportato anche altri due tamponamenti di lieve entità, con altre 5 macchine incidentate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi

Grossi i disagi alla circolazione, con la carreggiata che risulta ancora chiusa nel tardo pomeriggio. Alle 17.30 i chilometri di coda erano 7, tra Pisa Nord-Est e Cascina. Code per curiosi tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa.