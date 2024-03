Spread the love

I Vigili del Fuoco di Lecco ricordano Diego Busdon, funzionario geometra dei pompieri , vero e proprio pilastro del corpo lecchese, scomparso a soli 60 anni martedì 15 marzo 2022, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava sulle piste da sci di Chiesa Val Malenco. Lo faranno con una cerimonia commemorativa in programma giovedì 14 marzo 2024 nella sede operativa dei Vigili del Fuoco di Lecco in piazza Bione.

Alle 11 scoperta una targa commemorativa dedicata alla sua memoria. Saranno presenti i famigliari, il Sottosegretario con delega per i Vigili del Fuoco, Emanuele Prisco e il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Carlo Dall’Oppio oltre e alle autorità locali.

Busdon aveva letteralmente dedicato la vita alla sicurezza degli altri trasformando la sua generosità in una professione. Entrato nei Vigili del fuoco nel 1983 aveva compiuto tantissime missioni sul territorio ma non solo, dall’alluvione in Valtellina, al sostegno alle popolazioni colpite da eventi traumatici.

Nel 2012, insieme ad Erik Riva, Alberto Busi, Ivan Buzzella, Andrea Tenchio e Massimo Sacco partì per l’Emila, squassata dal terremoto che aveva colpito la regione e anche la Bassa Mantovana. Impegnato anche sul fronte sindacale, era stato il referente lecchese dell’associazione nazionale decorati al valor civile “Nastro Tricolore”.

