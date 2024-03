Udine, deflagrazione a Codroipo intervengono i Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Alle ore 5.45 del 12 marzo, due squadre del distaccamento di Codroipo, supportate da un’autobotte e da un’ulteriore squadra della sede centrale e coordinate dal funzionario di guardia, sono intervenute per una deflagrazione con successivo principio d’incendio.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno soccorso e portato in un luogo sicuro una donna che è stata stabilizzata in attesa all’arrivo del personale sanitario. La ferita al momento dell’incidente si trovava in casa.

Contemporaneamente altro personale operativo ha estinto il principio d’incendio all’interno dell’appartamento, evitandone la propagazione.

Al termine di queste operazioni, le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’abitazione verificando anche gli alloggi confinanti con quello interessato dall’evento.