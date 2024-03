Schianto sulla via Nomentana, scontro fra due auto: due feriti gravi soccorsi in codice rosso

Spread the love

Schianto fra due automobili lungo via Nomentana, all’altezza di via Alessandro Torlonia: è successo nella serata di ieri, verso le 22.30. A scontrarsi due automobili, una Lancia Ypsilon di colore bianco e una Renault Megan di colore grigio. L’impatto è stato fortissimo.

Non appena scattato l’allarme sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma capitale che hanno iniziato immediatamente i rilievi per cercare di capire cosa sia successo e di individuare eventuali responsabilità. Oltre a loro anche i vigili del fuoco che hanno estratto dai veicoli i due conducenti rimasti feriti. È stato poi compito dei soccorritori del personale sanitario del 118 che sono arrivati con due diverse ambulanze trasportarli d’urgenza in ospedale. Almeno due di loro si troverebbero in condizioni critiche, accolte nel pronto soccorso con un codice rosso

