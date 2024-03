Spread the love

Lunedì sera, 11 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Casale a Vicenza per recuperare “Mia” un cane pastore che a nuoto ha attraversato il Bacchiglione, rimanendo bloccata sull’altra sponda, non riuscendo più a tornare per la corrente del fiume ancora in piena. I pompieri accorsi da Vicenza, anche con personale soccorritore fluviale e i sommozzatori, hanno raggiunto l’altra riva con un gommone da rafting, riuscendo ad afferrare il cane che è stato riportato sulla sponda da dove era partito. Mia è stata data in custodia alla proprietaria felice per l’esito positivo del salvataggio. Le operazioni di soccorso e recupero dei vigili del fuoco sono durate circa un’ora.

https://www.vicenzatoday.it/cronaca/cane-pastore-attraversa-il-bacchiglione-e-rimane-bloccata-portata-in-salvo-dai-vigili-del-fuoco-video.html