Extramuro 2024 – un progetto pilota di formazione congiunta

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DI COMO

Come noto tra Italia e Svizzera sono vigenti diversi trattati bilaterali, tra cui la Convenzione relativa

alla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell’assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all’attivitĂ dell’uomo.

Extramuro 2024 rappresenta un progetto pilota di formazione congiunta per la migliore applicazione degli accordi di reciproco supporto tra la Prefettura di Como, la Regione Lombardia e la Sezione del Militare e della Protezione Civile del Cantone Ticino.

In tale ambito il corso per allievi Comandanti di battaglione della Milizia di protezione civile –

sezione del militare e della protezione della popolazione Cantone Ticino prevede un Campo Scuola formativo in Italia (Lombardia – provincia di Como) nella zona del lago di Pusiano e nei comuni di

Erba, Eupilio, Pusiano e Merone nella settimana dall’11 al 15 marzo 2024.

Nell’ambito di ben 14 scenari esercitativi questa mattina di è tenuta una esercitazione di evacuazione della RSA G.Prina in Erba (CO) dove i Vigili del fuoco del comando VVF di Como e i sanitari del 118 dell’AAT di Como con equipaggio MSA2 hanno potuto testare la risposta in caso di una emergenza rilevante, senza impattare sull’attivitĂ ordinaria della RSA che ospita piĂą di duecento anziani.

Particolarmente apprezzato dagli svizzeri il momento di formazione sul campo con il supporto italiano.