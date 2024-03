PNRR: prime consegne dei mezzi elettrici ai comandi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Il piano di rinnovo del parco veicoli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco entra nel vivo con le prime consegne di mezzi ai Comandi e alle Direzioni Regionali.

51 Fiat Doblò, ad alimentazione 100% elettrica, apriranno il programma di consegne che prevede la messa in servizio di 100 mezzi ogni mese, fino a corire 3500 unità entro giugno 2026.

Le consegne arrivano in anticipo rispetto agli obiettivi fissati dal PNRR, a conferma dell’importanza strategica che questo progetto riveste per i Vigili del fuoco e per il paese.

Le prime vetture consegnate, con livrea arricchita da elementi di design specifici per i mezzi elettrici, inaugurano l’intero processo di rinnovo della flotta dei Vigili del Fuoco.