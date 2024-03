Giubileo – I Tram si fermano a Roma per 6 mesi

Spread the love

ALESSANDRO GIAN MARIA FERRI

Il futuro della mobilità tramviaria nella capitale italiana si annuncia turbolento. Chiusure, interruzioni e modifiche al servizio dureranno fino al Giubileo 2025, quando tutti i lavori saranno completati. A fermarsi, da Maggio ad Ottobre, saranno i tram (a causa del rinnovo del deposito di Porta Maggiore), causando disagi significativi per i pendolari romani. Inoltre, sono in corso i lavori di sostituzione dei binari danneggiati sulle linee del tram 8 e 3, mentre ha chiuso via Arenula per un cantiere della durata di 5 cinque settimane. Prosegue il piano delle nuove fermate Atac: 700 pensiline distribuite in tutta Roma, con la parallela sistemazione dell’assetto stradale. In corso anche i lavori sulla tratta Ottaviano e Battistini della Metro A, ad essere riqualificate saranno anche la fermata Spagna, Cipro e San Giovanni. Intanto, vanno avanti i lavori per la costruzione della metro C a Piazza Venezia, che dovrebbero durare circa 10 anni.