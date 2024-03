Primo corso VVF “I materiali dei dispositivi di protezione individuale, caratteristiche, performance e certificazioni” ISA, Roma 18 – 28 marzo 202

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Dal 18 al 28 marzo, avrà luogo nell’ambito delle attività formative previste per l’Anno Accademico 2023-2024 dall’Istituto Superiore Antincendi, il corso denominato “I materiali dei dispositivi di protezione individuale, caratteristiche, performance e certificazioni”.

Si tratta di un corso sperimentale, il primo organizzato dal Corpo Nazionale, sulla specifica materia del settore merceologico e rivolto ai ruoli dei dirigenti, dei direttivi ed ispettivi operativi ed amministrativi che a vario titolo (redazione capitolati, direzione esecuzione del contratto, collaudi, ecc…) prendono parte alle forniture afferenti il settore merceologico dei tessuti, cuoiami, calzature e DPI in generale.

Il corso è stato proposto dalla Direzione Centrale per l’innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali ed è stato curato e strutturato dall’Ufficio Equipaggiamento e Protezione Individuale che in forza di un lungo know how nel settore DPI ed equipaggiamenti ha coinvolto gli attori esterni ed interni che normalmente prendono parte alle forniture centralizzate.

Risultato di tale approccio è stato il coinvolgemento in un medesimo corso, trovandone già apprezzamento da parte degli addetti ai lavori, delle seguenti realtà : Accredia, il mondo dei laboratori accreditati e degli organismi notificati, l’Università , la CAU VVF e altre stazioni Appaltanti della PA.

Il corso sarĂ erogato in modalitĂ FAD in modo da raggiungere oltre al personale discente degli Uffici centrali anche discenti del territorio nazionale che numerosi hanno richiesto di partecipare al corso.