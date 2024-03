Spread the love

Un forte incendio è scoppiato in un grattacielo in costruzione nella regione russa di Tver. Lo ha riferito la stampa russa. La causa dell’incendio è stata l’accensione di uno degli apparecchi di riscaldamento dell’edificio. Il fuoco ha rapidamente coperto l’intero edificio. Si dice che non ci siano vittime.

VIDEO