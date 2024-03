Fumo su un aereo privato, tre persone in ospedale

Spread the love

Attimi di apprensione a bordo di un piccolo aereo privato decollato dall’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova intorno alle ore 18 di venerdì 15 marzo 2024. A causa di fumo a bordo il velivolo è atterrato ed è scattato il protocollo di soccorso.

Sul posto i vigili del fuoco, ma l’allarme è comunque rientrato in breve tempo, tre persone sono state portate all’ospedale di Voltri per aver inalato del fumo dadue ambulanze della Croce Bianca di Cornigliano intervenuta in via Pionieri e Aviatori d’Italia.

