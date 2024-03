Violentissimo incendio: va a fuoco una pizzeria. Nessun ferito ma danni ingenti al locale. Sei squadre dei vigili del fuoco in azione

Spread the love

SAN FELICE DEL BENACO. Un violentissimo incendio è scoppiato nella serata di ieri, venerdì 15 marzo, all’interno della pizzeria “Villa del Sole”, nei pressi dell’omonimo residence, a San Felice del Benaco, proprio sul lago di Garda.

Le fiamme hanno iniziato a propagarsi attorno alle ore 21 e subito si è alzata una nube di fumo altissima, visibile a chilometri di distanza.

I soccorsi sono stati allertati tempestivamente e, sul luogo, sono arrivate sei squadre dei vigili del fuoco provenienti da Salò, Cunettone, Desenzano e Brescia, oltre ad un’ambulanza.

Il locale al momento dell’incendio pare fosse chiuso e, dunque, nessuno ha riportato conseguenze: non vi sarebbero né feriti né intossicati. I danni alla struttura sono invece ingenti. Non sono ancora note le cause del rogo.

