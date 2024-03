Ong russa, le elezioni più fraudolente della nostra storia

Spread the love

(ANSA) – ROMA, 18 MAR – Il gruppo indipendente russo di monitoraggio Golos ha affermato che le elezioni presidenziali vinte da Putin con quasi il 90% dei voti sono state “le più fraudolente e corrotte” della storia del Paese. Secondo Golos, le elezioni conclusesi ieri non possono essere considerate autentiche perché “la campagna si è svolta in una situazione in cui gli articoli fondamentali della costituzione russa, che garantiscono i diritti e le libertà politiche, essenzialmente non erano in vigore”. “Mai prima d’ora abbiamo visto una campagna presidenziale così lontana dagli standard costituzionali”, ha affermato il gruppo in una nota.