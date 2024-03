VIDEO – Elezioni Russia: militari ai seggi. Polemica per un video virale non verificato

Spread the love

Un soldato in mimetica, con il volto coperto da un passamontagna e un kalashnikov in mano, che entra e esce dalle cabine elettorali di un seggio in Russia mentre all’interno si trovano degli elettori nel momento in cui stanno esprimendo la loro volontà. È quanto mostra un breve video, lungo circa 15 secondi, diventato virale sui social.

Le immagini – diffuse anche sul canale Telegram dell’agenzia ucraina Unian e di cui è difficile verificarne l’autenticità e se si riferiscono a questa tornata elettorale – mostrano delle tende con il simbolo della Russia e una piccola bandiera russa poggiata sul banco del seggio elettorale. In altre immagini, che circolano sui social e sembrano registrate allo stesso seggio, due militari in mimetica bloccano un uomo, un civile a terra. ( Corriere Tv ). Guarda il video su Corriere: https://video.corriere.it/esteri/sold…

VIDEO