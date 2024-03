Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DI BERGAMO

La prima partenza dei Vigili del fuoco e la squadra Saf della centrale di Bergamo intervengono per il recupero di un capriolo in un torrente a Torre Boldone in via Gaetano Donizetti intorno alle 8:36. Successivamente in accordo con il veterinario è stato trasportato al parco dei colli con il supporto di una campagnola della polizia locale. In accordo con due responsabili del parco stesso è stato liberarlo.