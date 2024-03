Monza, vaga a piedi in Valassina in stato confusionale: soccorso dai vigili del fuoco

Spread the love

Vagava pericolosamente, a piedi, alle 6 del mattino di lunedì 18 marzo lungo la Statale 36 Valassina, in direzione Lecco, all’altezza dell’uscita Monza Villa Reale-Viale Elvezia. La persona è stata casualmente notata sulla carreggiata opposta, da una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza, distaccamento volontario di Seregno, in transito, che si è prontamente fermata per prestare soccorso.

Prontamente l’equipaggio alla prima uscita disponibile, ha ripercorso la Statale intercettando la persona, e segnalando agli automobilisti in transito il pericolo. Il personale dopo numerosi tentativi è riuscito a bloccare la persona e a tranquillizzarla portandola sul bordo della strada in attesa dell’arrivo del personale sanitario inviato dal 118. Presente anche una pattuglia della Polizia stradale. Il soggetto è stato quindi portato in codice verde all’ospedale San Gerardo.