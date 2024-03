Torino, brucia il tetto di una abitazione, sul posto la squadra 51

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

La squadra del distaccamento cittadino Lingotto (51) è intervenuta nella mattinata del 19 marzo in strada Revigliasco per l’incendio del tetto di una casa. I vigili del fuoco, supportati da un’autoscala e da un’autobotte, hanno attaccato le fiamme da piĂą punti per evitare la propagazione dell’incendio ai locali sottostanti la copertura.

Quando la squadra è giunta sul posto il rogo aveva già coinvolto 100 mq di copertura. Le operazioni di messa in sicurezza del tetto sono terminate nel tardo pomeriggio.