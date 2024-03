Incidente stradale tra una Autovettura e una moto di grossa cilindrata.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DI TRAPANI

Alle ore 10.55 circa di oggi, una squadra dei vigili del fuoco di Trapani Ă© intervenuta per Incidente stradale, in via lungomare Dante Alighieri, tra una Autovettura e una moto di grossa cilindrata.

L’intervento della squadra VF si è reso necessario per estricare il passeggero della vettura rimasto incastrato tra le lamiere; una volta liberato il ferito veniva affidato alle cure del 118. Il conducente della vettura e il centauro sono stati trasporti al nosocomio locale. Si metteva in sicurezza l’area interessata, la viabilitĂ veniva deviata dai vigili urbani che iniziavano i rilievi del caso.