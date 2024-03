Lucca, crollo in uno scavo stradale: morto un operaio di 52 anni

Spread the love

Luca Giannecchini sarebbe rimasto semi sepolto da un cedimento verificatosi durante le attività di uno scavo fognario

Ancora una tragedia sul lavoro a Lucca, dove nella mattinata di giovedì un uomo di 52 anni, operaio di una ditta edile, ha perso la vita a causa di crollo durante uno scavo stradale per le fognature. L’episodio si è verificato attorno alle 8,30 in via dei Dorini a Sant’Alessio, frazione distante pochi chilometri dal capoluogo. Stando alle prime informazioni trapelate, il lavoratore sarebbe rimasto semi sepolto da un cedimento verificatosi durante le attività di scavo.

Secondo una prima ricostruzione non sarebbe morto per soffocamento. Ora bisognerà capire le cause e, per questo, nelle prossime ore dovrebbe essere disposta l’autopsia. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era ancora vivo, ad estrarlo sono stati i vigili del fuoco intervenuti sul posto che lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari. Il collega che aveva provato ad aiutarlo lanciandosi nel fosso è rimasto sotterrato anche lui ma fino alle gambe ed è stato estratto senza problemi: sta bene.

