I Vigili del Fuoco Intervengono per un incendio abitazione ad Acireale, salvati dalle fiamme due adulti ed un bambino

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DI CATANIA

Ad Acireale, poco prima delle 13,30 – giorno 20, un intervento per incendio abitazione in Via Cervo 19/c, ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale per diverse ore.

L’incendio si è sviluppato in un appartamento sito al 2° piano di una palazzina di 4 piani. Sul posto oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco di Acireale, un’autobotte di rincalzo, un automezzo dinsupporto logistico ed un’autoscala.

I Vigili del Fuoco tramite scala Italiana hanno raggiunto l’immobile e provveduto allo spegnimento. Tutto l’edificio è stato messo in sicurezza. Sono stati tratti in salvo dall’abitazione 2 adulti ed un bambino. Tutti gli abitanti sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale.

Non abbiamo notizie di feriti o intossicati dal fumo. Sul posto anche personale sanitario del Servizio 118 e Polizia di Stato.