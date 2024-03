Gli interventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso oggi per ricerca persona dispersa sul monte San Primo. I vigili del fuoco specialisti SAF del comando di Como sono stati attivati da una piccola comitiva di persone che durante una passeggiata perdevano di vista un anziano 83 enne. Il sorvolo dell’elicottero VVF ha consentito di individuare la persona in evidente smarrimento per poter poi procedere ad effettuare il recupero da parte dei vigili del fuoco del comando di Como.

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente alle ore 01:45 per incidente stradale a Como in via Gabriele D’Annunzio per incidente stradale. Autovettura contro un albero con conducente donna di 37 anni incastrata nell’abitacolo, soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale.

In posto VVF Como, 118 e Carabinieri.

Ore 14.50 intervento di soccorso tecnico urgente in Orsenigo via Colle Plinio per incidente stradale con tre autoveicoli coinvolti. Si segnala un ferito lieve