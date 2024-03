Pistoia, auto rimane in bilico tra carreggiata e dirupo: Vigili del fuoco sul posto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

 I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti alle 18.10 del 21 marzo, in via dello Schiavo a Pieve a Nievole localitĂ Pietre Cavate, per recuperare un’autovettura che accidentalmente era rimasta in bilico tra la carreggiata e il sottostante dirupo. Fortunatamente alcune piante hanno bloccato la caduta dell’auto permettendo agli occupanti di uscire incolumi e chiamare i soccorsi. La squadra giunta sul posto, con l’ausilio di fasce ha prima bloccato e messo in sicurezza l’auto e l’ha recuperata.