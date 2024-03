Il comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli: “Non parcheggiate in doppia fila, così ostacolate i soccorsi”

Spread the love

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, Michele Mazzaro, a Fanpage.it, parla delle problematiche di soccorso per le voragini al Vomero, del rischio bradisismo dei Campi Flegrei e dei pericoli principali che possono dare origine ad un incendio in casa, con un’attenzione particolare ai barbecue in vista delle prossime festività di Pasqua e di Pasquetta.

Mazzaro si è insediato a Napoli a luglio 2023, e a Fanpage.it, lancia un appello ai Napoletani: “Dopo gli ultimi eventi che ci hanno visto raggiungere siti con presenza di incendi con grande difficoltà, evitate di lasciare le auto in doppia o tripla fila, soprattutto in presenza di strade anguste. Ve lo chiedo gentilmente,da Comandante e da Vigile del fuoco. Cercate di lasciare libere le strade, pensando anche che un nostro mezzo deve poter arrivare urgentemente e portare soccorso a tutti i cittadini di questa bellissima città”.

