VIDEO – Proseguono le ricerche dopo il crollo del ponte a Baltimora

Le squadre di soccorso stanno ancora cercando le persone che potrebbero essere cadute in un fiume a Baltimora, nel Maryland, dopo che una nave nel fiume Patapsco ha colpito il Francis Scott Key Bridge, che è crollato.

L’incidente è avvenuto martedì mattina poco prima dell’1.30 ora locale, le 6.30 di Roma. Il ponte, costruito nel 1977, si estende per circa 8.500 piedi, ovvero quasi due chilometri.

Il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato lo stato di emergenza. Il personale della Guardia Costiera statunitense si è unito agli equipaggi dei vigili del fuoco di Baltimora nella ricerca di possibili vittime. Una persona salvata in acqua è rimasta gravemente ferita e portata in un centro traumatologico locale. Un’altra persona recuperata dal fiume ha rifiutato le cure sul posto. La nave battente bandiera di Singapore chiamata “Dali”, aveva appena lasciato il porto dopo aver caricato il contenuto per il commercio. La portacontainer ha colpito un pilastro di sostegno del ponte, innescando una catena di eventi che hanno provocato il crollo del ponte. Nelle ore immediatamente successive al crollo non si sa quante auto potrebbero stare attraversando sul ponte e quanti lavoratori stessero effettuando riparazioni notturne.

