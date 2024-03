Caduta di un grosso masso sulla sede stradale della nuova Via Regina.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico alle ore 07:00 circa a Brienno SS Nuova Regina per caduta grosso masso sulla sede stradale. Non si segnalano persone coinvolte. Sono in corso le verifiche finalizzate al ripristino della viabilitĂ

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in Como via G. Battista Grassi per rimozione parti pericolanti da un edificio. Non si coinvolgimento di persone