2 VIDEO – Drammatico incendio devasta l’industria tessile nel quartiere della moda di Los Angeles

DOWNTOWN LOS ANGELES (KABC) – Un enorme incendio ha infuriato venerdì in un edificio tessile del centro di Los Angeles, sollevando imponenti fiamme e pennacchi di fumo nell’aria.

Ci sono volute 120 vigili del fuoco per più di quattro ore per tenere sotto controllo l’incendio, provocando danni totali all’edificio ma fortunatamente senza feriti. L’incendio è scoppiato poco dopo le 5 del mattino nell’isolato 1400 di South Main Street.

I vigili del fuoco sul posto inizialmente hanno adottato un approccio aggressivo, entrando nell’edificio e posizionandosi sul tetto per domare le fiamme. Ma presto hanno dovuto ripiegare all’esterno mentre le fiamme consumavano l’edificio e alla fine il tetto crollava. Il loro obiettivo era contenere la diffusione e in particolare assicurarsi che non raggiungesse altre attività commerciali che avevano anche prodotti tessili e altri materiali infiammabili.

