Spread the love

Tragedia a Golferenzo, località Fusina, in provincia di Pavia, dove un ultraleggero è precipitato, provocando la morte del pilota. A perdere la vita l’imprenditore pavese Gianbattista Intini, che si trovava in viaggio verso la località di Spessa Po, diretto all’aviosuperifice. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita.

IL GIORNALE