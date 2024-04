VIDEO – Schianto fra due auto e un bus in Indonesia, almeno 12 morti

Spread the love

Almeno 12 persone sono morte e due sono rimaste ferite oggi in un incidente stradale in Indonesia che ha coinvolto tre veicoli: uno di questi si e’ schiantato contro un autobus e un’auto su un’autostrada trafficata vicino alla citta’ di Karawang, nella provincia di Giava Occidentale. Nel veicolo che si e’ scontrato con l’autobus “c’erano 12 passeggeri”, ha detto il ministro dello Sviluppo, Muhadjir Effendy, “e sono morti tutti”. I feriti sono un autista e un passeggero dell’autobus. L’incidente e’ avvenuto nel giorno in cui milioni di indonesiani tornano nelle loro citta’ natali per la festa di Eid al-Fitr, che chiude il mese sacro islamico del Ramadan.

