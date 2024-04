Genova, Vincenzo Lotito è il nuovo Direttore Regionale della Liguria

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Insediamento in Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria, nella giornata dell’11 aprile, del nuovo Direttore Regionale che sostituisce l’Ing. Claudio Manzella, in pensione dall’1 Marzo. E’ un ritorno in Liguria per l’Ing.Vincenzo Lotito, classe 1963, originario di Sorrento, che nella sua carriera è anche stato già comandante di Savona e Genova.

“Amo questa regione che conosco per la sua bellezza ma di cui conosco anche la delicatezza per l’attività svolta dai Vigili del Fuoco. Lavorerò per il mantenimento degli ottimi rapporti con le istituzioni locali, così come maturati grazie ai miei predecessori, per garantire un servizio sempre più efficace a favore di tutta la popolazione ligure”