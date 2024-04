Genova, gli interventi sul territorio dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Utilizzo dell’autoscala la squadra giunta sul posto, dopo un’attenta valutazione, ha messo in sicurezza l’area. La Polizia Locale ha fatto transennare transennare la zona in modo da escludere il rischio per i passanti.

Nella giornata del 12, il reparto volo dei Vigili del Fuoco, è intervenuto per soccorrere un uomo colto da malore mentre stava facendo una escursione presso il forte dei Ratti, sulle alture di Genova. Gli elisoccorritori si sono calati col medico ed infermiere. Una volta stabilizzato è stato issato a bordo col verricello e condotto al San Martino per le cure del caso.



Il maltempo che si è abbattuto nella provincia nei giorni scorsi, aveva divelto la croce del campanile della chiesa di Varzi, frazione di Lorsica, rimanendo incastrata nella scaletta e in bilico sul piazzale antistante il sagrato. I Vigili del Fuoco di Chiavari, nella mattinata del 12, grazie con l’uso dell’autoscala, l’hanno imbragata e poi portata a terra in sicurezza