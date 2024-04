Il freno a mano cede e l’auto finisce in un fossato contro una casa, intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA. Un problema al freno a mano e un’auto si è così mossa: il mezzo è finito in una scarpata contro il muro di una casa. L’allerta è scattata intorno alle 9 di oggi, lunedì 15 aprile, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in località Salesei di Sotto nel Comune di Livinallongo del Col di Lana.

Il freno a mano, secondo le prime ricostruzioni, ha avuto un cedimento e l’auto, parcheggiata in un tratto in pendenza, ha iniziato a muoversi dirigendosi in un fossato. Un violento schianto contro il muro di un’abitazione.

Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco arrivati da Agordo, da Arabba con i volontari e da Belluno con l’autogrù. L’area è stata isolata e messa in sicurezza mentre gli operatori hanno avviato le lunghe manovre per rimuovere il veicolo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente mentre sono stati ingenti i danni alla vettura, uscita praticamente distrutta dallo schianto.