VIDEO – Vasto incendio scoppiato in un impianto di riciclaggio in California

I vigili del fuoco hanno lottato per domare un enorme incendio scoppiato in un impianto di riciclaggio nel nord della California. Secondo i funzionari i vigili del fuoco non avevano accesso all’approvvigionamento idrico nella zona, quindi hanno dovuto spostarsi in acqua per combattere gli incendi.

https://www.nbcnews.com/now/video/firefighters-battle-massive-fire-that-erupted-at-california-recycling-plant-208824901693

VIDEO