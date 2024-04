Varese, Giorgia Pelacchi conquista la medaglia d’oro con l’otto femminile alla prima tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio

Spread the love

V IGILI DEL FUOCO – SPORT

Il 14 aprile, nell’ultima giornata di finali, sulle acque casalinghe della Schiranna a Varese, Giorgia Pelacchi, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, vince una preziosa medaglia d’oro con l’Otto femminile in occasione della prima tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio.

L’ammiraglia femminile dell’Italremo, formata da Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (SC Gavirate), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Aisha Rocek (Carabinieri), Alice Codato (SC Gavirate), Silvia Terrazzi (SC Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino) e Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) al timone, riesce ad imporsi sulla Gran Bretagna dopo un serratissimo testa a testa fin dalle prime vogate.

Lo storico oro dell’imbarcazione azzurra fa ben sperare non solo per i prossimi Campionati Europei Assoluti, previsti a Szeged (Ungheria) dal 25 al 28 aprile, ma, soprattutto, per la regata di qualificazione Olimpica, in programma a Lucerna dal 19 al 22 maggio, che metterà in palio gli ultimi pass per Parigi 2024.