Teggiano, deposito distrutto dalle fiamme: sul posto i Vigili del Fuoco

Spread the love

Paura nella mattinata odierna, giovedì 18 aprile, a Teggiano dove un incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento ha distrutto un deposito lungo la Provinciale Teggiano-Polla, all’altezza di Prato Perillo. Lo riporta OndaNews.

Paura questa mattina, giovedì 18 aprile, lungo la via Provinciale Teggiano-Polla, all’altezza di Prato Perillo, dove un deposito di circa 80 metri quadri è stato avvolto dalle fiamme che hanno distrutto tutto il materiale presente all’interno e la copertura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo. Per fortuna non sono rimaste coinvolte persone, nè lambite le abitazioni vicine. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

https://salerno.occhionotizie.it/incendio-deposito-teggiano-oggi-18-aprile/