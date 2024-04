VIDEO – Terminata oggi presso la Scuola di Formazione Operativa, a Roma Montelibretti (RM), l’esercitazione “SFO2024”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Terminata oggi presso la Scuola di Formazione Operativa, a Roma Montelibretti (RM), l’esercitazione “SFO2024” dedicata alla standardizzazione delle tecniche operative per fronteggiare gli incendi boschivi.

Il defrieng conclusivo di oggi è stato un’occasione per il confronto tra i corsisti e lo staff che ha organizzato l’evento per consigli e critiche sui temi affrontati in aula e negli scenari simulati.

A fare i saluti, in collegamento dal Viminale, il direttore centrale per l’Emergenza Ghimenti: “In questa esperienza appena terminata ho visto impegno e anche tanta soddisfazione da parte di chi ha partecipato. Ci terrei, adesso, a chiedere lo stesso impegno per la trasmissione di quanto appreso ai colleghi dei vostri comandi, ora che avete toccato con mano questa esperienza formativa, con la consapevolezza che va sempre accresciuta la conoscenza di questo settore. Inoltre tengo a sottolineare che per organizzare le esercitazioni, la Scuola di Formazione Operativa è una punta di diamante del Corpo e spero che questa attività esercitativa, appena terminata, si ripeta nei prossimi anni.”

Nella clip alcuni momenti dei seminari e degli addestramenti svolti in questa settimana.

video