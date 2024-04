VIDEO -Incendio in via Collatina. Pompieri al lavoro tutta la notte

Spread the love

RAINEWS – uovo rogo nel quadrante est di Roma – su via Collatina Vecchia – e ancora fumo nero, monitoraggio dell’aria e raccomandazione ai cittadini di tenersi lontani dall’area e restare con le finestre chiuse.

Si è sviluppato ieri pomeriggio, nei pressi della stazione ferroviaria Palmiro Togliatti, l’incendio in un’area di proprietà pubblica dove sono presenti rifiuti di vario genere gettati senza autorizzazione.

Una vera e propria discarica abusiva, da cui si leva ancora un denso fumo e che ieri ha costretto i Vigili del fuoco – al lavoro anche con due mezzi per movimento terra – a una temporanea chiusura di Viale Palmiro Togliatti, sulla carreggiata in direzione Via Prenestina, all’altezza dell’accesso al tratto urbano della A24. Riaperta oggi anche la strada dove è scoppiato il rogo, con senso unico alternato solo nella zona adiacente alla discarica..

