L’ONU chiede un’inchiesta internazionale sulle fosse comuni a Gaza: “Siamo inorriditi

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani si è detto “inorridito” dalla distruzione degli ospedali Nasser e al-Shifa di Gaza e dalle notizie di “fosse comuni” trovate nei siti teatro dei raid israeliani: per questa ragione l’agenzia dell’ONU ha chiesto che venga condotta un’inchiesta internazionale con “indagini indipendenti, efficaci e trasparenti” in un clima altrimenti di “prevalente di impunità”. L’indagine, dunque, “dovrebbe includere investigatori internazionali”, ha detto l’Alto commissario Volker Türk, rilanciando la richiesta di un cessate il fuoco immediato con la liberazione degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza.

