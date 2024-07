VIDEO – Alto Adige, enorme frana a San Martino in Badia

Spread the love

Una grossa frana ha interessato ieri, 7 luglio, Piccolino, frazione di San Martino in Badia. Massi di grosse dimensioni, trascinati da una colata di fango, sono scesi a valle dalla montagna, fortunatamente a distanza da abitazioni e strade. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di San Martino che hanno posizionato dei blocchi in cemento per evitare che i grossi massi andassero ad ostruire il vicino corso d’acqua. (video vigili del fuoco) (Corriere Tv).

