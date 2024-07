VIDEO – Recuperato il corpo nell’Adda – salma a disposizione delle autorità

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

L’equipaggio del “Drago 141” , l’elicottero del reparto volo Lombardia, ha individuato e recuperato il corpo con manovra al verricello. La salma è stata messa a disposizione delle autorità.

Il 12 luglio 2024 alle ore 19:00, i Vigili del Fuoco del Comando di Lodi sono intervenuti sul fiume Adda a seguito della segnalazione di un corpo trascinato dalla corrente. Immediatamente sono stati dispiegati gli specialisti del soccorso acquatico con un battello pneumatico per avviare le operazioni di ricerca.

In supporto all’intervento sul fiume Adda, un elicottero con personale sommozzatore proveniente da Malpensa è stato inviato in volo per fornire ulteriore assistenza e supervisione dall’alto. Inoltre, è stato attivato il nucleo sommozzatori di Milano per collaborare alle operazioni di ricerca in corso.

VIDEO