Tir si ribalta in A10. L’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza

RAINEWS – Nel tardo pomeriggio di ieri un autoarticolato che percorreva l’autostrada A10, in direzione Genova, nei pressi del bivio per Milano verso la A26, si è ribaltato su un fianco. L’autista è riuscito ad uscire autonomamente. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo chiudendo la falla del serbatoio, che riversava al suolo una copiosa quantità di gasolio. L’autostrada è rimasta aperta al traffico ad una corsia. Sul posto anche la polizia autostradale.