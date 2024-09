Cassano delle Murge: un’auto è volata giù dal cavalcavia. Il drammatico bilancio.

Spread the love

Un terribile incidente si è verificato, come detto, nella notte tra domenica 29 settembre e lunedì 30 settembre 2024 a Cassano delle Murge, nel Barese. Secondo una prima ricostruzione, la vettura è precipitata da un cavalcavia in viale Europa sfondando le barriere di protezione laterali. I soccorsi arrivati sul posto a seguito del sinistro, purtroppo, sono stati inutili. Resta da accertare il motivo dell’incidente, al momento non noto. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che avrebbero escluso il coinvolgimento di altri mezzi.

A seguito del sinistro di Cassano, sono state rese note, in parte, anche le generalità delle vittime. A rimanere uccisi nell’incidente sono stati due ragazzi, una giovane coppia. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i due non sarebbero originari di Cassano come spiegato dal sindaco del paese, Davide Del Re. I due sarebbero un giovane di 24 anni e una ragazza di 21.

